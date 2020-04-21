سامي عبدالراضي: الدولة أظهرت قوتها وسيطرتها في التعامل مع شم النسيم

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مساعد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الزحام في يوم شم النسيم كانت حاسمة، وتزامن هذا مع معظم المحافظين بداية من اللواء خالد شعيب في مطروح واللواء محمد شريف في الإسكندرية واللواء عمرو حنفي في البحر الأحمر.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الدولة أظهرت قوتها وسيطرتها في التعامل مع الأزمة: "خوفت الناس، لأن الناس لو ماشفتش التحذير والجدية من الحكومة كان فيه ناس كتير ممكن تنزل ونلاقي عشوائية في الشارع".

وأوضح: "الكثير من المواطنين التزموا بتعليمات الدولة ما يؤكد وعيهم، وأن هذا الحظر أو المنع صحي وليس أمني، والدولة أخذت إجراءات احترازية مبكرة جعلت الناس تنضبط وتهتم بهذا اليوم، ودي كانت خطوة كويسة، شكرا للشرطة اللي كانت متواجدة في الشارع ومنعوا التحرك".