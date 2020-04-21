سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-4-2020 في مصر

اختلفت أسعار اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، وتستعرض "الوطن" سعر اليورو استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.02 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 16.99 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 17.05 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.05 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.