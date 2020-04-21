نائب: كورونا أثبت أهمية الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية

قال عمرو غلاب عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إنّ المواجهة الشاملة من الدولة لانتشار فيروس كورونا، كشفت العديد من التحديات التي يجب مراعاتها في المستقبل بعد تجاوز المحنة، خاصة على مستوى توجيه بوصلة الاستثمارات، وضرورة أن تكون لمحاور البيئة التكنولوجية إطارات مختلفة في التعاطي من جانب جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنّه كما لأزمة كورونا العديد من الإشكاليات والتداعيات السلبية، إلا أنّنا كدولة نستطيع أن نستغل الأمر بتحويله لتحدي نجاح على أرض الواقع، والتعاطي بشكل جيد، كما تعمل القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحويل المحنة لمنحة، ومن ثم الواقع أثبت ضرورة العمل على الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات في مصر، وكذلك البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وجذب الشركات العاملة في هذا المجال، بعد أن أثبتت الحاجة لمثل هذه الاستثمارات بشكل أكبر.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: "كورونا أثبت ضرورة توجيه الدولة المصرية في المستقبل للعديد من الاستثمارات، لتطوير ونهوض البنية التحتية التكنولوجية في مصر بصور أكبر من الأوضاع الحالية، ومن ثم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات الرائدة في مثل هذه المجالات، وتقديم العديد من التسهيلات لهم من أجل أن تكون أكثر فاعلية".

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ الدولة المصرية كانت إرادتها واضحة وحاسمة تجاه بيئة الاستثمار في مصر بعد ثورة 30 يونيو، ومن ثم عملت على تطوير البيئة وإزالة التعقيدات والمعوقات على المستويات التنفيذية والتشريعية والسياسية، ومن ثم تحققت النتائج الإيجابية في زيادة حجم الاستثمارات بصورة مختلفة بالعديد من المجالات، ومن ثم الإرادة ستكون حاضرة وحاسمة لتطوير البيئة التكنولوجية، وضخ الاستثمارات فيها بصورة أكبر بعد المرور من جائحة كورونا، خاصة أنّ تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردود أيضا على إطار الاستثمارات الأخرى.