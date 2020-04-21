"الضرائب" تدرس مد فترة تقديم الإقرارات للشركات المتعثرة

قال ثروت عبد الباقي، مدير عام الإدارة العامة للتطبيقات والجودة بمصلحة الضرائب، إن هناك دراسة لمد الإقرار والتقسيط والسداد الخاص بالشركات المتعثرة نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مدة تقديم إقرارات الأشخاص الاعتبارية على وشك الانتهاء، حيث ستقدم في الـ30 من أبريل الجاري.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن مصلحة الضرائب ستطبق نظام سداد الضريبة من خلال البنك، مشيرا إلى أن الممول يستطيع سداد الضريبة بشيك، بالإضافة إلى إعفائه من المصرفات الإدارية التي كانت بنسبة 5% لتجنب الزحام.

وتابع: "الممول محتاج دعم من الدولة، ومصلحة الضرائب مدت فترة سداده إلى 16 من شهر أبريل، حتى يتمكن المواطن العادي من تقديم إقراره".