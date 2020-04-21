قبل رمضان.. الغرفة التجارية بالدقهلية تعلن عن أسعار الخضر والفاكهة
كتب:
صالح رمضان
12:16 م | الثلاثاء 21 أبريل 2020
أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية بقيادة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، اليوم، عن أسعار الخضر والفاكهة الإسترشادية بمجمع الخضار والفاكهة قبيل بداية شهر رمضان.
وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي:" فوصوليا من "6-7 جنيه"، و بسلة من "5-5.5 جنيه"، وباذنجان من" 3-6.5" ، وقلقاس" 5-7.5 " وبصل "3.5-8"، وخيار" 3-5" وفلفل" 5-16"، وجزر" 2.5-4" و"طماطم "1.6-3.4"، وبطاطس" 2.5- 2.75"، وبطاطا" 2-2.25" وكوسة" 2-3.5"،، وليمون " 14-18" وثوم" 5-8.5 جنيه"
أما أسعار الفاكهة فكانت" موز "6-7 جنيه"، وتفاح " 13-22"، وكيوي" 16-24"، جوافيه" 5.8-10"، وبرتقال "6-11"، ويوسفي" 6-8.5"، وفراولة" 6-7"، و خوخ" 8-13.5"، وأناناس" 7-8"، وبطيخ " 10- 30 جنيه".