بالصور.. تجهيز مستشفى العلمين إلى عزل جديد لمرضى كورونا بمطروح

أكدت مصادر طبية مطلعة أنه تم تحويل مستشفى العلمين النموذجى إلى مستشفى عزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووضعها على خريطة تحويلات مرضى كورونا.

وقالت هذه المصادر المعنية لـ "الوطن" إن الخدمة الطبية التى كانت تقدمها المستشفى للمرضى من أهالي العلمين وغيرهم، تم نقلها في 3 وحدات صحية، وهم الوحدة الصحية بالعلمين ووحدة تل العيس والمركز الطبي فى سيدى عبدالرحمن، بالإضافة إلى مستشفى مارينا.

وأضافت المصادر ،اليوم الثلاثاء، أن مستشفى العلمين استعدت للعزل وتضم فريق عمل عبارة عن 120 فرد من أطباء وتمريض وفنيين وعمال وإداريين وأمن، مجهزة بعدد 72 سرير من بينهم 54 سرير داخلى و 18 سرير عناية و 12 جهاز تنفس صناعي.

ولفتت المصادر أن الوزارة مدت المستشفى بأطنان من المستلزمات الطبية ومواد مكافحة العدوى، بجانب البروتوكولات العلاجية والطبية التى تنظم العمل مع مصابى كورونا، منوهة أنه تم تدريب الفريق الطبي عليها.

وتعد مستشفى العلمين ثانى مستشفى تخصصها وزارة الصحة للعزل لاستقبال الحالات المصابة بكورونا في محافظة مطروح بعد مستشفى النجيلة،التى تعد أول مستشفى فى مصر خصصت للعزل، واستقبلت المصريين التى أجلتهم الدوله من مدينة ووهان الصينية.

ورصدت "الوطن" بالصور تحهيزات مستشفى العلمين النموذجى بعد تحويلها إلى مستشفى للعزل واستعداداتها من الداخل والخارج.