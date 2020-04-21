صدقي صخر يشارك في "وليه لأ" و"بـ100 وش" خلال رمضان

يشارك الممثل صدقي صخر، في موسم دراما رمضان المقبل، بعملين حيث يقوم بدور "آدم" في مسلسل "وليه لأ" وهو ابن عم الفنانة أمينة خليل والذي سيكون إلى جانبها في رحلة مواجهتها الاختلاف بين الأجيال في الفكر.

مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان.

كما يؤدي صدقي دور "أيمن" صديق آسر ياسين في مسلسل "ب 100 وش" المقرر عرضه على قناة الحياة والمسلسل بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وتأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

يذكر أن آخر أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" وبطولة الفيلم القصير "لما جات عشرة" للمخرجة جايلان عوف، ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر من عمره، كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003.

اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني".

"صحر" أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.