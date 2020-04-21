"الشعب الجمهوري" يطلق حملة لتعقيم المواطنين في المواصلات ضد كورونا

أطلق حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، حملة تعقيم للمواطنين في المواصلات العامة والشوارع، وتوزيع الأدوات الطبية مثل الكمامات لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عمر إنّ جهود الحزب مستمرة لمواجهة فيروس كورونا، في إطار دوره المجتمعي لحماية المواطنين من الإصابة بالمرض، ودعم جهود الدولة لمنع انتشار الوباء.

وأضاف أنّ مصر تدير أزمة كورونا باحترافية، من خلال إجراءات احترازية وأساليب علمية مدروسة، للحد من سرعة انتشار الوباء لحماية المصريين.

وطالب عمر، القوى السياسية، بالتكاتف خلف الدولة ودعم جهودها في مواجهة فيروس كورونا، داعيا الجميع إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، واتباع إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لعبور الأزمة.