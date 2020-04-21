انتهاء مرافق امتداد مدينة بني سويف الجديدة في مارس 2021

قال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنّهم يعملون حاليا في إقامة مرافق لمنطقة امتداد مدينة بني سويف الجديدة، لافتا إلى أنّ المرافق لم تتجاوز منذ إنشاء المدينة 12 ألف فدان فقط، لكن تم إنشاء 3 آلاف فدان مرافق خلال سنة ونصف، موضحا أنّ المرافق عبارة عن مياه وصرف وكهرباء وطرق بهدف إقامة 5 أحياء سكنية.

وأضاف خلال لقاء بنشرة أخبار DMC"، التي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أنّ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 650 مليون جنيه، لافتا إلى أنّ 5 شركات وطنية استلمت المشروع مطلع 2020، ومزمع الانتهاء منه في مارس 2021.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنّ جميع الأراضي البالغ مساحتها 3300 فدان كانت محجوزة في قرعات سابقة، مطمئنا المستحقين باستلام هذه الأراضي في مواعيدها.

وأوضح أنّ أعمال المرافق في المشروع لم تتوقف بسبب فيروس كورونا، واتخذت الإجراءات الاحترازية بشأن ذلك لسلامة العامل، وجرى توزيع كمامات وقفازات لحمايته.