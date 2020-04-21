خلال 24 ساعة.. ضبط 25 قطعة سلاح و100 قضية مخدرات وتنفيذ 44 ألف حكم

وجهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 22 متهمًا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما قامت الحملة بتنفيذ 43849 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 4 حوادث سرقة سيارات، إضافة إلى ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 114 متهمًا، عُثر معهم على كميات من الهيروين والبانجو والحشيش والاستروكس والبودرة والأقراص المخدرة.

وعلى صعيد ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين، ضبطت الحملة 14 متهمًا، إضافة إلى 20 لممارستهم أعمال البلطجة.

كما ضبطت الحملة 20 دراجة نارية مخالفة، وأعادت دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، في حين ضبطت 13968 مخالفة مرورية.

وفحصت الحملة 98 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.