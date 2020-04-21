الخزانة العامة: نطرح مليون جنيه "فكة" يوميا في السوق

أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن دور المصلحة هو توفير العملات المعدنية في السوق، موضحًا أن المصلحة تقوم يوميًا بتوزيع مليون جنيه "فكة" يوميًا في كل المحافظات، وتنتج شهريًا 30 مليون جنيه من العملات.

وأضاف "خضر"، في لقاء مع برنامج، "صباحك مصري"، علي قناة "mbc مصر"، أن معدلات الإنتاج في المصلحة لم تتأثر بسبب أزمة كورونا، بل تسير وفقًا لمعدلاتها الطبيعية، وتنتج 30 مليون جنيه شهريًا، و"لدينا أيضا مخزون استراتيجي كبير".

وأكد رئيس مصلحة الخزانة العامة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمتردين على المصلحة من المواطنين، وأن عمليات التعقيم والتطهير تتم بشكل مستمر ودوري في جميع أنحاء المصلحة، مع التأكيد علي التباعد الاجتماعي بين العاملين، وارتداء القفازات والماسكات، ووضع مسافات آمنة بينهم، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في المصلحة.

وتابع رئيس مصلحة الخزانة العامة، أن توزيع العملة يتم بشكل يومي على جميع أنحاء الجمهورية، وتوزع من خلال الخزانة العامة وأفرع البنوك، والتعامل المباشر مع المؤسسات الحكومية، التي تحصل علي حصة شهرية، موضحًا أن الخزانة قامت بتوزيع حصص كافية على المحافظات لمواجهة أي أزمة في توفير الفكة.

وتابع "خضر"، أن الخزانة تقوم أيضًا بإنتاج الأختام والدروع والنياشين لأي جهة تطلب ذلك، كما تقوم بعمل الأختام الخاصة بكل الكيانات الحكومية، والكيانات الجديدة، وبعض الجهات الخاصة.

وأشار إلى أنه لا توجد أي خطط لإنتاج عملات أجنبية من فئات جديدة، حيث أن كل العمل يتم في فئات الربع والنصف جنيه والجنية فقط، مؤكدًا أن قيام المواطنين بتطهير العملات بالكلور أو الكحول بسبب فيروس كورونا، لا تؤثر عليها على الإطلاق، كما أن الكروت الائتمانية لن تؤثر على العملة المعدنية ، وأنها ستظل موجودة ومطلوبة لسنوات طويلة.

وأكد رئيس الخزانة، أن اجتماعات العمل تتم من خلال الاتصالات الهاتفية، ووسائل التواصل الحديثة، وفي حالات الضرورة إذا عقدت داخل المكاتب، تُتخذ كافة الإجراءات الاحترازية.