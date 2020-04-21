البريد: 230 ماكينة "ATM" لصرف المعاشات.. منها 84 بالقاهرة

قال عادل عايش، رئيس قطاع القاهرة البريد بالقاهرة، إن العملاء لديهم ثقة في صرف المعاشات من مكاتب البريد، رغم توفير امتلاك البعض بطاقات "ATM"، لافتا إلى أنهم يسعون لتعميم ثقافة صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي.

وأكد "عايش"، أنه تم نشر 320 ماكينة "ATM" على مستوى الجمهورية منهم 84 ماكينة بالقاهرة، لافتا إلى أن عميل المعاشات يستلم "الفيزا" الخاصة بالمعاشات والرقم السري، ويمكن من خلال أي ماكينة صرف معاشه.

وأضاف "عايش"، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، أن الهيئة القومية للبريد باعتبارها من المنافذ الهامة لصرف الخدمات الحكومة والمالية تضافرت جهودها مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والداخلية لصرف المعاشات عبر 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية و600 مدرسة كمنافذ إضافية.

وأوضح أنه جرى صرف معاشات "كرامة" الأسبوع الماضي، بينما تصرف معاشات "تكافل" اليوم وغدا، بينما يوم الخميس المقبل سيتم الصرف لأصحاب معاشات تكافل وكرامة لمن تخلف منهم "على دخول شهر رمضان كل المستحقات المالية تكون مصروفة".