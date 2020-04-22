يوم الأرض.. العالم يحتفل باتفاق 195 دولة على حماية المناخ

يوم الأرض، حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم، في 22 إبريل، لإظهار الدعم لحماية البيئة، وقد احتُفل بيوم الأرض لأول مرة، في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نُظمت عالميًا، بواسطة شبكة يوم الأرض، في أكثر من 193 بلد حول العالم.

ووقّعت الولايات المتحدة والصين، ونحو 120 دولةً أخرى اتفاقية باريس التاريخية في يوم الأرض، الواقع في عام 2016، وتضمن التوقيع على الاتفاقية، مطلبًا رئيسيًا لدخول تنفيذ المشروع التاريخي لمعاهدة حماية المناخ، التي اعتمدتها 195 دولة حاضرة بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2015 للتغير المناخي في باريس.

وكان اقترح ناشط السلام جون مكونيل في مؤتمر اليونسكو، الذي عُقد في عام 1969 في سان فرانسيسكو، بحسب تقارير صحفية، يومًا لتكريم الأرض ومفهوم السلام، واحتُفل به لأول مرة في 21 مارس من عام 1970، وهو أول أيام الربيع في نصف الكرة الشمالي.

صُودق على يوم تحقيق توازن الطبيعة في وقت لاحق في إعلان كتبه مكونيل ووقع عليه الأمين العام يو ثانت في الأمم المتحدة.

أسس السناتور الأمريكي غايلورد نيلسون بعد مرور شهر من ذلك، يوم الأرض المنفصل باعتباره يوم توعية بيئية حُدد لأول مرة في 22 أبريل من عام 1970، وحصل نيلسون لاحقًا على وسام الحرية الرئاسي تقديراً لعمله.

وعند تحديد يوم الأرض في 22 أبريل في الولايات المتحدة، جعلت منظمة أطلقها دينيس هايز، المنسق الوطني الأساسي في عام 1970، يوم الأرض يومًا عالميًا في عام 1990، بل ونظمت هذا الحدث في 141 دولة.

وتحتفل العديد من المجتمعات بفعالية أسبوع الأرض، وهو عبارة عن أسبوع كامل من الأنشطة التي تركز على القضايا البيئية التي يواجهها العالم، كما وقعت مسيرة العلوم في يوم الأرض في 22 أبريل 2017، وتبعها حركة استنفار المناخ الشعبية 29 أبريل 2017.

في 28 يناير 1969، انطلق بئر حفر بشكل فجائي بواسطة منصة إيه الاتحادية للنفط قبالة ساحل سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانطلق أكثر من ثلاثة ملايين جالونًا من النفط المتطاير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10000 من الطيور البحرية والدلافين والفقمات وأسود البحر.

حشد نشطاء البيئة نفسهم لتشكيل التنظيم البيئي، ونشر التعليم البيئي، وإقامة يوم الأرض، وذلك بمثابة رد فعل على هذه الكارثة، وكان كلًا من سيلما روبين، مارك ماكجينز، وبود بوتومز، مؤسس غيت أويل آوت،القابعين في الخطوط الأمامية لمحاربة هذه الكارثة من بين مؤيدي تأسيس يوم الأرض.

قال دينيس هايز، مُنظم الاحتفال بيوم الأرض، إن السيناتور جايلورد نيلسون من ولاية ويسكونسن كان مصدر إلهام لتأسيس يوم الأرض، وذلك عند رؤيته من الطائرة بقعة نفط في قناة سانتا باربرا على بعد 800 ميلًا مربعًا.