إنفوجراف.. "الأوقاف" تعلن منافذ بيع وأسعار قناع الوجه الواقي من كورونا

نشرت وزارة الأوقاف انفوجراف لعملية تطوير درع الوجه الواقي، والذي تنتجه الورش الإنتاجية بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك لحماية المستخدمين من الرزاز الناتج من السعال أو العطس، ولتقليل استخدام اليد على الوجه مباشرة.

وقال بيان الوزارة، إن صناعة الدرع جاءت في إطار دور وزارة الأوقاف في مقاومة انتشار فيروس كورونا، وتوجيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة تجهيز درع الوجه الواقي، وتوفيره بمنافذ المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأوضح البيان منافذ البيع للجمهور والراغبين في استعماله بسعر مناسب، من الأماكن التالية:

- القاهرة: 1 ش عصام الدالي – الدقي – الجيزة.

- الإسكندرية: 32 ش صلاح سالم – أمام قسم العطارين.

- البحر الأحمر: معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – ميدان النجدة – مدينة الحرفيين – الغردقة.

- المنيا: 78 ش الحرية – كورنيش النيل – برج إيتاب – الدور السادس.

أسوان: مقر المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – برج رقم 10 – أبراج سما أسوان – الدور الثالث.

وتأتي أسعار الدرع كالتالي:

مقاس 27 × 22 بـ50 جنيهًا، مقاس خاص بالمستشفيات 30 × 22 بـ55 جنيهًا غير شامل خدمة التوصيل، ومقاس خاص متحرك 34 ×22 بـ65 جنيهًا، ونظرًا لشدة الطلب على المنتج حيث جرى بيع 6000 درع خلال الأسبوع الأول، وجاري التوسع في خطوط الإنتاج.

من الجهات التي حصلت على الدرع؟

مستشفى الحسين الجامعي – مستشفى الزهراء الجامعي – معهد القلب – مستشفى الدعاة – بعض مستشفيات الحميات (تبرع من الجمعيات الأهلية) – بنك فيصل الإسلامي – مجموعة من شركات تداول الأوراق المالية – مجموعة من شركات المقاولات .

تطوير القناع:

وقد طورت المجموعة نوعية جديدة من هذا القناع "الدرع الواقي المتحرك".

للتواصل للشراء أو الاستفسار:

للتواصل مع العلاقات العامة لطلب الكميات وخدمة التوصيل ومعرفة تكلفة التوصيل، وذلك عبر "واتس آب" على الرقم (01003896819).

وسيتم تشغيل خاصية الخط الساخن رقم (19695) بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 22 / 4 / 2020، علمًا بأن تكاليف التوصيل ستثبت في فاتورة التسليم حسب الكمية والمكان.