أخصائي باطنة: هناك حالات نادرة لوفاة شباب بسبب فيروس كورونا

كشف الدكتور حسين عبدالفتاح، أخصائي أمراض الباطنة، أن هناك الكثير من الأبحاث العلمية تعمل الآن للوقوف على أسباب وفاة بعض الشباب نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، رغم أنهم لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولكن يموتون بسبب حدوث فشل مفاجئ وغامض في أداء الجهاز المناعي بالجسم.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء عبر "سكايب" من برلين، مع برنامج "الآن"، على قناة "إكستر نيوز"، إن هذة الحالات لا تتعدى نسبة 1%، ولكن هذا لم يمنع العلماء من البحث في أسبابها، وإن كانت النظريات الأولية تشير إلى أن الجهاز المناعي في الجسم يعمل بكامل قوته وبصورة غير طبيعية في مكافحة الفيروس في نسيج الرئة، ما يترتب عليها بصورة أخرى حدوث فشل مفاجئ في عمل باقي أجهزة الجسم، بشكل يؤدي إلى وفاة المريض، مؤكدًا أن سبب هذا من جانب جهاز المناعة مازال مجهولًا، ويخضع للبحث العلمي.

وأضاف أخصائي الباطنة، أن متابعة تحركات الفيروس تشير إلى أن مناعة الجسم لا تقدر على مواجهته في حالات كبار السن، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة الأمراض التنفسية والصدرية، والأورام السرطانية، وكذلك من يعانون أيضًا من ضعف الجهاز المناعي، وأصحاب الوزن الزائد، لهذا تكون مقاومة الفيروس عندهم ضعيفة جدًا، وقد تؤدي إلى الوفاة.