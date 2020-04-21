أولى الحلقات الليلة.. فيفي عبده تنشر برومو برنامجها "خلي بالك من فيفي"

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، فيديو لبرومو برنامجها في رمضان وموعد عرضه، معلقة: "انتظروني الليلة الساعة 9 بليل بتوقيت مصر على قناة MBC Masr الحلقة الأولى من برنامجي #خلي_بالك_من_فيفي و قولولي رأيكم فكها، وانجوي خليك جود بوي بحبكم رمضان كريم".

ويظهر من خلال الفيديو العديد من النجوم التي تستضيفهن الفنانة مثل أحمد بدير وأحمد رزق وداليا البحيري وعصام الحضري وسمية الخشاب ورجاء الجداوي.

وتخوض الفنانة فيفي عبده، تجربة تليفزيونية جديدة، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تقدم برنامجا جديدا يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتمّ تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.