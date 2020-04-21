مجلس جامعة المنصورة يعلن تفاصيل امتحانات التيرم الثاني لطلبة الجامعة

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الثلاثاء، بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة.

وناقش المجلس العديد من الإجراءات بشأن استمرار العملية التعليمية ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة بالجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020، في ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان جامعة المنصورة فقد وافق المجلس على العديد من الإجراءات:

أولا: بالنسبة لاستمرار الدراسة

تستمر الدراسة بنظام التعليم عن بعد، بجميع الكليات حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، أو لحين استكمال المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني طبقا لنظام الدراسة والجداول الخاصة بكل كلية.

ثانيا: امتحانات التخرج بمختلف الكليات

تؤجل كافة الامتحانات التي كان مقرر عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 – 2020، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

ثالثا: امتحانات النقل بمختلف الكليات

1- الاختبارات النظرية:

يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019 – 2020 وتستبعد الدرجات التى كانت مقررة لها من المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمى ويكون التقييم ( ناجح – راسب – متغيب)، ويستبدل بتلك الامتحانات بناء على اقتراح من مجالس الكليات أحد البديلين التاليين لكل مقرر:

أ‌- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثى – بحث مرجعى) فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بمعدل بحث لكل مقرر على حدا، وتتم مراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة ولا يتم قبول أية رسائل مقدمة اذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقلا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية.

ب‌- اختبار إلكتروني مقالي ذو وقت إجابة ممتدة عبارة عن عدد من الأسئلة قصيرة الإجابة يتم اختيارها عشوائيا من مجموعة من الأسئلة المعلنة مسبقا للطلاب (اختبار الكتاب المفتوح –( open book exam)

2- الاختبارات العملية:

بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية يتم إعداد جداول تدريب مكثفة لاستكمال الفترات التى كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية فى الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسي أو بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للكليات

رابعا: اختبارات مرحلة الدراسات العليا

يترك لكل كلية تحت إشراف الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحديد جداول الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة

كما أعلن المجلس عن تشكيل لجنة لوضع المعايير وآلية التنفيذ والمتابعة برئاسة الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كلا من عمداء كليات "الحقوق، والفنون الجميلة، والهندسة، والصيدلة، والطب"، بالإضافة إلى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، ومدير عام شئون التعليم والطلاب.

كما تم تكليف مجلس الكليات بتحديد نوع الاختبار لكل مقرر بكل فرقة بمختلف البرامج بالكلية واقتراح معايير الرسائل البحثية المنصوص عليها، على أن يتم موافاة الدكتور رئيس الجامعة بهذا القرار فى موعد أقصاه الاثنين 26 أبريل 2020.

وأعلن مجلس الجامعة أنه فى حالة انعقاد مستمر وفوض الدكتور رئيس الجامعة فى اتخاذ ما يلزم من قرارات من اختصاص مجلس الجامعة.