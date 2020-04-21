محافظ القاهرة يطالب المصانع بصرف مستحقات العاملين وعدم الاستغناء عنهم

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سير العمل بعدد من المصانع، وقدم للعاملين فيها التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في الظروف الحالية.

وأشاد محافظ القاهرة بالتزام العاملين بمواقع العمل طوال الفترة الماضية، وحرصهم على الاستمرار في مواقعهم دعمًا للاقتصاد القومي، وتم التأكد من صرف جميع مستحقاتهم المالية وعدم فصل أي منهم، فيما أكد أصحاب المصانع الالتزام بذلك مساهمة مع الدولة في تلك الظروف الحالية.

وقام محافظ القاهرة خلال الجولة بتوزيع عدد من السلع الغذائية على العاملين بالمصانع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.