محمد منير يتبرع بأجهزة طبية لمعهد الأورام بأسوان

تبرع الفنان محمد منير بمجموعة من الأجهزة الطبية لمعهد الأورام بأسوان، من بينها أجهزة تخدير، ومنظار حنجرة، وجهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم، وذلك تحت شعار "معا فى الخير.. نعمل من أجل بلدنا وأهالينا بالنوبة وأسوان".

ووجه النائب ياسين عبدالصبور نائب دائرة نصر النوبة شكره لابن النوبة الفنان محمد منير، لدعمه معهد أورام أسوان ببعض الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، لافتًا إلى أنه قام بإنهاء كافة المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة بين الطرفين.

وأضاف النائب، أن تلك المبادرات ليست بجديدة على "منير "، فهو عاشق لأسوان وأهلها، ومداومًا على فعل الخير، و لم يتوان عن مد يد العون والدعم للجهات الطبية والصحية، فضلًا عن دوره الرائد فى المساعدات الخيرية والإنسانية.

ووجه معهد أورام أسوان خطاب شكر للمطرب محمد منير، لدعمه للمعهد بعدد من الأجهزة الطبية.