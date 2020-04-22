أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 22-4-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط بعض أسعار الفاكهة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 22 أبريل الحالي والتي تنوعت بين الموز والفراولة والتفاح والبرتقال على النحو التالي:

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 13 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 8 جنيهات.

الكانتالوب

وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 32 جنيها.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.