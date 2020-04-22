أسعار السمك اليوم الأربعاء 22-4-2020 في مصر

تباينت أسعار السمك في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 22 أبريل الحالي، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم والذي يزداد خلاله الإقبال على المنتجات الغذائية، وترصد "الوطن" متوسط أسعار بعض أنواع السمك على النحو التالي:

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا بين 30 إلى 150 جنيها، حسب الحجم والنوع.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 270 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 50 إلى 180 جنيها.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 38 إلى 40 جنيها.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 80 إلى 100 جنيه.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

سمك القاروص

جاء سعر سمك القاروص بـ160 جنيها للكيلوجرام.