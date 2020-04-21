الزراعة: تعاقداتنا مع صغار المستثمرين قللت أسعار بعض السلع 30%

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن هدف منافذ الوزارة، مساعدة صغار المزارعين، وتوفير الخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن لديها أكثر من 400 منفذ في كل محافظات مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة": "هذه المنافذ ستزيد المخزون السلعي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، ومنها شهر رمضان".

وتابع: "الخصومات تصل إلى 25% و40% في بعض المنتجات الأساسية، وأبرمنا تعاقدات مباشرة مع صغار المزارعين، لتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، ما يوفر هامش فرق خصم للمستهلك يبلغ30%".

وأردف: "نفذنا مجموعة من التجارب في هذا الأمر، لمساعدة صغار المزارعين، والمنظومة أكثر تطورًا في العالم، والوزير أدى إلى زيادة المعروض والمخزون للحفاظ على استقرار واتزان السوق".