ناشطة حزبية: مبادرتنا تساعد المحتاجين لحين عبور أزمة كورونا

قالت دعاء العريبي، الناشطة الحزبية وصاحبة مبادرة توزيع مساعدات لمواجهة كورونا، إن مبادرتها لدعم الخير، تأتي بشكل شخصي، وليس حزبي: "أول مبادرة عملتها جبت 15 طن كلور علشان نطهر مدينة طنطا، ودلوقتي جبت أجهزة قياس درجات الحرارة، وتم توزيعها على حي أول وثاني طنطا".

وأضافت "العريبي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مبادرتها ستطال كل مواطني طنطا بدون استثناء، سواء الأسر المحتاجه أو أصحاب الأعمال ذات الدخل المنخفض، موضحه أنه بمناسبة اقتراب شهر رمضان، وزعت ألفين كرتونه بها السلع الغذائية الأساسية، التي تحتاجها كل أسرة مصرية.

وأكدت أن هناك عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية، ممن يساندوها ويمدوها بطرق التواصل مع المحتاجين بالمدينة لمساعدتهم.