الزيتون الكلاماتا بـ55 جنيه.. أسعار أبرز المخللات قبل رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي يستعد المواطنون لاستقباله، بشراء حاجاتهم الأساسية، وتخزين بعض السلع الغذائية، لتكفي احتياجاتهم على مدار الشهر.

ومن أبرز ما يقبل عليه المواطنون خلال شهر رمضان، المخللات والمُقبلات بأنواعها، وترصد "الوطن"، أبرز أسعارها في الأسواق على النحو التالي:

الخيار المخلل

بلغ سعر كيلو الخيار العادي، 20 جنيهًا فيما يصل سعر الخيار الفكوك إلى 25 جنيهًا، والقشّة إلى 45 جنيهًا.

الزيتون الكلاماتا

وبلغ سعر كيلو الزيتون الكلاماتا 55 جنيهًا.

الزيتون المخلل

ويتراوح سعر الزيتون الأخضر بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، فيما يصل سعر الزيتون الإسباني إلى 45 جنيهًا، أما الزيتون المحشي جزر/حلقات يصل إلى 40 جنيهًا.

الفلفل المخلل

وصل سعر الفلفل المخلل سواء العادي أو المكسيكي إلى 20 جنيهًا للكيلو.

البصل المخلل

ويبلغ سعر البصل القاورما 20 جنيهًا، فيما يصل سعر البصل البكليز 30 جنيهًا.

البوليف

وصل سعر كيلو البوليف إلى 20 جنيهًا.

الليمون

ويبلغ سعر الليمون المعصفر 30 جنيهًا فيما يبلغ سعر الليمون العادي 15 جنيهًا.

الجزر المخلل

وصل سعر كيلو الجزر المخلل إلى 10 جنيهات.

القرنبيط

ووصل سعر القرنبيط إلى 20 جنيهًا للكيلو.

اللفت

ويبلغ سعر كيلو اللفت 10 جنيهات.