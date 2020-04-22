الطقس اليوم الأربعاء 22-4-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأربعاء، عن ارتفاع درجات الحرارة، وأن تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

الطقس في مصر

ومن المتوقع أن يسوده طقس حار نهارا لطيف ليلا على لوجه البحري، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

وتوقع الخبراء أن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس كما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وأن يشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، زياد احتمالية سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الطقس في الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

ويكون الطقس معتدل ليلا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.