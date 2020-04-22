"نفسي أرجع لولادي".. مناشدة مصري عالق في بنجلاديش للعودة

"نفسي أرجع لولادي".. مناشدة المهندس أحمد العربي أحد المصريين العالقين في بنجلاديش موجهة إلى الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لسرعة التدخل وإعادتهم إلى أرض الوطن.

يزداد الوضع سوءا في بنجلاديش بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" بحسب حديث العربي لـ"الوطن"، منوها باهتمام مصر بعودة المصريين العالقين في الخارج من الهند وتايلاند وكوالالمبور، آملين في العودة إلى بلدهم فالموت يحيط بهم من كل اتجاه.

بعقود عملٍ متقطعة في مجال الخدمات البترولية بواقع 3 أشهر عمل وشهر إجازة.. يروي المهندس البحري البالغ من العمر 37 عامًا، قصة عمله في بنجلاديش كمهندس بحري منذ عامين، متابعًا: "آخر عقد لي كان منذ 4 أشهر في خليج بنجال، وبديلي موجود، ونزلت من المركب لكن التذاكر ألغيت وعلقت حركة الطيران".

العودة إلى مصر ومعانقة طفليه وزوجته والتسامر معهم، أقصى ما يتمناه "العربي" في الوقت الحالي الذي ينتشر في جائحة كورونا بعدما تواصل مع السفارة المصرية التي لم تتأخر في الرد عليه، لكن ليس لديها خريطة بخطة العودة، مؤكدا: "نحن قرابة 20 مصريًا عالقين في بنجلاديش، وأقيم بمفردي في شيتاجونج ونريد العودة".