عميد تجارة المنصورة: الشرق الجديد "الصين– روسيا" سينعش قناة السويس

قال الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، إن العالم سيراجع نفسه في طريقة الإنتاج، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وسيتم إحلال سلع مكان الواردات، وسيكون هناك وزن للقطاع الطبي في الإنتاج، لأنه لابد أن يكون معظمه داخلي، وليس أدوية فقط، لكن أجهزة ومستلزمات.

جاء ذلك في افتتاح فعاليات الملتقى الأول عبر الإنترنت، الذي نظمته جامعة المنصورة، أمس، بعنوان "التغييرات فى عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد"، الذى نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، واتحاد طلاب الجامعة، والأسر الطلابية الرائدة بالجامعة، خاصة أسرة طلاب من أجل مصر، يومي 21 و22 إبريل 2020.

وأضاف عطوة، أن وجود الفيروس، وضع القيمة الحقيقية للعلم والعلماء، وسيكون رفع لقيمة العلم والعلماء في مجالات كثيرة جدا، أما في مصر بشكل خاص، ستتجه إلى الصناعات الصغيرة، وأن نسبة من العمالة، تصل إلى 50%، ستكون من خلال الأون لاين، وسنحتاج العامل المثقف على مستوى عالي، الذي نستفيد منه خلال وجوده في البيت، وهذا سيكون لها تأثير على انخفاض أسعار السلع.

وأشار عميد تجارة المنصورة، إلى تغير الخريطة العالمية والقوى العظمى، وقد وصف المرحلة القادمة بالشرق الجديد (الصين _روسيا)، وهذا سيكون لها تأثير عظيم على مصر بإنعاش حركة التجارة من خلال قناة السويس، كما يجب على مصر، الاتجاه إلى التخصص في المجال الطبي، والانفتاح به على دول القارة الأفريقية.

وأكد أن كورونا، أثرت علي حياة البشر، وعلى حريتنا، وحياتنا الصحية، وأثبتت كورونا أن هناك الرعايات الطبية الموجودة في الدول الغربية، كانت إعلام أكثر منها الوضع الحقيقي، الذي نجح في السيطرة، ورد الفعل الكبير هو الذي أثبت تفوقه وقوته، كما حدث في الصين، وبعض الدول الأخرى.

يذكر أن الملتقى انطلق أمس، ويستمر لمدة يومين تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة.