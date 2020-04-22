حظك اليوم الأربعاء 22-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت، شخصيته رومانسية والعاطفية، كما أنّه يُغدق حبًا واهتمامًا، على شريك حياته باستمرار.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان ويعملان لصالحك ويمكنك اليوم أن تؤثر في الآخرين وتنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك مما يجعلك تسترجع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم ولا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.