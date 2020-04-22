عمرو وهبة: "سعيد إن فلانتينو هيتذاع على DMC.. وشها حلو على ناس كتير"

علق الفنان عمرو وهبة، على مشاركته في مسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام، معربا عن سعادته بالتواجد ضمن فريق العمل، في ظل وجود الزعيم.

وقال وهبة، خلال فيديو أرسله للإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "كل سنة وكل مشاهدين dmc بخير، وكل سنة وكل الناس بخير، وكل المسلمين والمسيحيين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وبمناسبة شهر رمضان".

وأضاف: "يارب تتبسطوا السنة دي، وأنا مبسوط جدا، وسعيد جدا جدا إني مع الزعيم الفنان عادل إمام، ومبسوط إن المسلسل هيتذاع على DMC اللي وشها كان حلو على ناس كتير، وإن شاء الله يكون السنة دي وشها حلو عليا برضه، وإن شاء الله الناس تتفرج وتتبسط، وأنا عامل دور صغير مع الأستاذ عادل إمام، دور شاب اسمه هاني".