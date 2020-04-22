أخصائي أعشاب: "إحنا بننصح الناس مش بنعالجهم"

قال أحمد عبدالرحمن حراز، أخصائي الأعشاب، وعضو الجمعية المصرية للطب البديل، إنه لا يعالج المرضى كما يعتقد البعض، بل تخصصه يتمثل في منح المواطنين فوائد النباتات الطبيعية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" على شاشة "الأولى المصرية": "إحنا متوارثين المهنة أبًا عن جد، ووالدي كان يلقب بشيخ العطارين، وأنا بدي المشورة فقط للناس مش بعالج".

وتابع: "بعض المواطنين يطلبون نباتات بها مواد سمية شديدة، مثل حب الملوك فننصحهم بالابتعاد عنها، والطبيب لم يدرس علم النباتات، وهو خبير في الطب نعم ولكن ليس النباتات".

وأضاف: "لابد أن نوصل القديم بالحديث وبعض النباتات تستخدم وليس لها أية أعراض جانية وهي أفضل من سم المواد الكيميائية".