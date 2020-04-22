أستاذ مناعة عن العلاج بالأعشاب: أمر في غاية الخطورة

قال الدكتور محمود بهجت، أستاذ مناعة، إن الأعشاب التي يعمل بها العطارون دون حساب، نحتاج إلى أفدنة منها لاستخراج المادة الفعالة بالأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" على شاشة "الأولى المصرية": "الأعشاب علشان أطلع منها المواد الفاعلة، تستدعى أفدنة من هذه الأعشاب، وهذا أمر لا يتوافق مع ما هو شائع حول بعض النباتات التي لها فوائد معينة".

وتابع: "قول البعض علاجهم بالأعشاب أمر في غاية الخطورة، ولا يرتقي لما نحن فيه بالقرن الحادي والعشرين"، مؤكدا على أن فصل المادة الفعالة من النباتات موجود وله علم ومتخصصين ومعامل محددة.

واستطرد: "هذا علم ولا يصح أن يترك لغير المتخصصين، وبعض النباتات تفقد قيمتها العلاجية وتسبب أضرارا جانبية حال تناولها بعيدا عن إشراف طبيب متخصص".