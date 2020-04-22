مستشار المفتي عن الصيام في زمن كورونا: اطمئنوا لكن بحذر

طمأن الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الديار المصرية، المواطنين من جهة الصيام في شهر رمضان الكريم، ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواطنين يجب أن يطمئنوا، ولكن بحذر، لافتا إلى أن فتوى صيام شهر رمضان مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، جاءت بعد اجتماع فضيلة المفتي مع لجنة متخصصة من الأطباء، في كل التخصصات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأقرت اللجنة، بامكانية الصيام وقت مواجهة فيروس كورونا، وأنهم أكدوا أن الصيام يزيد 4 أنواع من المناعة.

وأكد عاشور، أن أحكام الصيام والأفطار للمرضى يرجعوا فيها للطبيب المختص، لافتًا إلى أن المريض يمكن أن يقضي صيامه في وقت آخر، ويمكنه أن يخرج فداء حال عدم تمكنه من الصيام.

وشدد عاشور، على أن صيام كبار السن والمرضى مرتبط بفتوى الطبيب المختص، الذي سيحدد ما إذا كان الصيام سيكون مضر للمريض من عدمه، مؤكدًا أنه حال كون الصيام مضر وجب الإفطار.

وأشار عاشور، إلى أن المسافرين يمكنهم الإفطار حال مغادرتهم العمار، وقطعهم مسافة 84 كيلو من حدود المدينة أو محطة القطار.

وناشد عاشور المواطنين، بإخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، حتى يتمكن المواطنون المحتاجين و"الأرزقية" من شراء احتياجاتهم.