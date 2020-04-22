ترامب معلقا على إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"مرض خطير": أتمنى له الخير

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا توجد حاليا أي تقارير مؤكدة، تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أصيب بمرض خطير، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الإدارة الأمريكية، معلومات بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف "ترامب": "نحن لا نعرف، لدينا علاقات جيدة معهم، يمكنني أن أقول فقط إنني أتمنى له كل الخير، إذا هو بالحقيقة في الحالة، التي تتحدث عنها تقارير إخبارية، فهذا خطير جدا، أتمنى له كل الخير".

وتابع: "كانت هناك تقارير طبية خطيرة جدا، لكن لم يتم تأكيدها من أحد، كانت أخبار حول ذلك في CNN، إلا انني لا أصدق كثيرا ما تنشره".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها إن زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ، حسب المعلومات المتوفرة، 36 عاما من عمره، أصيب بمرض وكان "في خطر كبير"، وتعرض مؤخرا لعملية جراحية خاصة بنظام القلب والأوعية الدموية.