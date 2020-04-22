التخطيط: توجيه استثمارات في مجال المياه والصرف والطرق لمحافظات الصعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة حققت إنجازات ملموسة في ملف الاستثمار في منطقة الصعيد، قبل أزمة كورونا، التي أدت لحالة عدم اليقين في الاقتصاد.

وأكدت السعيد، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على ضرورة مراعاة محافظات الصعيد، عند وضع الخطة الخاصة بالعام المقبل، خاصة فيما يخص العدالة المكانية واستهداف المحافظات التي كانت تعاني من فجوات مكانية وتعاني من تدهور بعد الخدمات، وأنها ستحظى بأولوية كبيرة.

وأكدت السعيد، على أن الحكومة توجه لمحافظات الصعيد حجم كبير من الاستثمارات، سواء في مشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياه، ومشروعات الطرق الداخلية بهذه المحافظات.