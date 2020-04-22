بالصور.. "ستارز ميديا" تنتهي من تسجيل تتر القمر أخر الدنيا

انتهت شركة "ستارز ميديا" للانتاج الفني، من تسجيل تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا"، المشارك في السباق الرمضاني المقبل، بتوقيع المطرب مصطفى شوقي.

الأغنية من كلمات أحمد عبدالمنعم، مهندس صوت محمد صقر، ألحان و توزيع محمد شاشو.

تدور أحداث العمل، في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة"، دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة، الابن الأكبر أحمد، ومعه شقيقة الأصغر جلال، والأخت الوسطى دلال، ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به.

تقودهم رحلة البحث، لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى)، رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم، واكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.

القمر آخر الدنيا، بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الاتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كراره، أميره نايف، إخراج تامر حمزة.

https://youtu.be/-QFLsKf4mok