"الصحة العالمية" عن تخفيف دول إجراءاتها: ما زالنا مصرين على التباعد

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول، أعلنت في الفترة الأخيرة استئناف الدراسة والنشاط الصناعي والتجاري، وكذلك فتح المصانع رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أنه يجب أن يجري ذلك من خلال تقييم المخاطر داخل الدولة، وقياس نسبة المخاطر بإمكاناتها، والأطقم الطبية المؤهلة، وكذلك عدد أسرة العناية الجاهزة لاستقبال أي حالات إصابة.

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "إكستر نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية، ما زالت ترى أن التباعد الاجتماعي مهم جدًا، لتقليل خطر انتشار الفيروس، كون الفيروس حتى الآن، ليس له علاج أو تطعيم، ولا أيضًا الوقاية الأولية للتقليل مخاطر وصول الفيروس للأشخاص.

وأكد مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد في كل دول العالم وكذلك مصر، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، وكذلك استمرار العمل في الإنتاج الزراعي، كما أن شركة مصر للطيران ما زالت تقوم برحلات لتصدير المنتجات الزراعية للخارج، موضحًا في الوقت ذاته أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تفضل التباعد الاجتماعي وتقييم المخاطر، وإيجاد حلول في نفس الوقت لدوران عجلة الانتاج.