هشام ماجد: "اللعبة" عبارة عن دمج فكرتي فيلم ومسلسل لم ينفذا

قال الفنان هشام ماجد، إن مسلسل "اللعبة"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، ضمن السباق الرمضاني، كان وليد عملية دمج بين فيلم ومسلسل، لم يقدر لأي منهما التنفيذ، فالفيلم المقصود، كان من المنتظر أن يخرجه معتز التوني، أما المسلسل، فاتضح بعد كتابة ست حلقات منه، الصعوبة البالغة في تنفيذه.

وأضاف "ماجد"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة " إم بي سي مصر"، أنه تم العمل على دمج المسلسل والفيلم في عمل درامي واحد، والاستعانة بفريق كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود، لتطوير الفكرة الناتجة عن الدمج، والتي تحولت إلى قصة مسلسل جيدة وممتعة.

وأشار إلى أن قصة الفيلم، تدول حول شخصين ارتبطا بشيقتين أحدهما فاشل في عمله، والآخر ناجح إلى حد ما، مع إضافة فكرة "اللعبة"، وأن ما أعجبهما في موضوع المسلسل، هو أجواء المنافسة، كما لو أنها منافسة بين فريقي كرة قدم، لهذا جمهور ولهذا جمهور.