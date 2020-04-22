البرلمان اللبناني يجيز زراعة "القنب" للاستخدام الطبي

وافق البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، على تقنين زراعة القنب، بعدما كان زراعته أمر غير قانوني، وذلك بهدف استخدامه في تصنيع منتجات طبية.

وقال النائب اللبناني آلان عون، إنه بالرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب، إلا أن الحاجة وراء دعم الاقتصاد بأي وسيلة، كانت سبب اتخاذ هذا القرار، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأكد عون، أن تلك الخطوة ستطور من القطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني، خاصة وأنها زراعة كانت تتم في كل الأحوال بطريقة غير قانونية.

ويهدف البرلمان اللبناني، لاستخدام القنب في إنتاج منتجات طبية ذات قيمة، مضافة عالية من أجل تصديرها، وكسب دخل للاقتصاد اللبناني.