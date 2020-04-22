أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-4-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب بالبورصات العالمية، لليوم الرابع على التوالي ليثبت سعر المعدن الأصفر عند ذات النقطة منذ السبت الماضي، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 22 أبريل الحالي على هذا النحو..

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 839 و843 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 734 و738 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 629 و633 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 5 آلاف و904 جنيهات.