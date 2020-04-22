فى اليوم العالمي للكتاب.. 1457 مكتبة في مصر يتردد عليها 6.2 مليون زائر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الثالث والعشرين من شهر إبريل من كل عام، حيث تقام احتفالات في جميع أرجاء العالم تبرز القوى السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال وعبر الثقافات، فيما تقام الاحتفالات هذا العام، تحت شعار "مجتمع يقرأ – مجتمع يرتقي".

وأوضح البيان، أن هناك العديد من المكتبات العالمية التي تمتلك مجموعة كتب مهمة وتزخر بتاريخ طويل جدا من بينها مكتبة (البيرالملكية) ببروكسل والتي ارتكزت على الاحتفاظ بخدمات الإعارة للمكتبات الجامعية، وتعتبر مركزا لنظام الاستعارة القائم بين المكتبات.

وكشف البيان، بعض المؤشرات الاحصائية، منها أن عدد دور الكــتب والمكتبــات 1456 مكتبة (عـــامـة -متخصصة – جامعية و معــــاهد ) عام 2018، مقابل 1440 مكتبة (عـــامـة -متخصصة – جامعية ومعــــاهد ) عام 2017 بنسبة زيادة قدرها1.1٪.

وبلغ عدد المترددين ( مطالعين / مستعيرين) 6260 ألف متردد عــام 2018، بينما بلغ عدد المقتنيات بالمكتبات العامة 2879 ألف كتاب عام 2018 مقابل 2857 ألف كتاب عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪ .

وبلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيـداعــا قــانونيا بــدار الكتب والوثــائق القــومية 14.8 ألـف كتاب وكتيب، وبلغ عدد الـنسخ المطـبوعـــة 148.2 ألــف نسخــة عــام 2018 مقــابــل 14.6 ألــف كتاب وكتيب عام 2017، وكذلك بلغ عــــدد النسخ المطبوعة 146.1 ألــف نسخة عــــام 2017 بنسبة زيادة قدرها 1.5٪.