منها تنفيذ 44 ألف حكم.. جهود "الداخلية" خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : جرى ضبط 22 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19 متهما، وذلك على النحو التالي:

بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، وطبنجة، و16 فردا محليا، و19 طلقة مختلفة الأعيرة، و135 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ 44874 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 150 حكم جناية، و13603 حكم حبس جزئي، و3094 حكم حبس مستأنف، و21118 حكم غرامة، و6909 حكم مخالفة.

في مجال التشكيلات العصابية: جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 7متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

في مجال قضايا المخدرات: ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 111 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,220 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 1,300 كيلو جرام، و838 جرام هيروين، و1858 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 20 متهما هاربا، و15 متهم بممارسة أعمال البلطجة، و135 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى إعادة 5 سيارات ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وجرى ضبط 13809 مخالفات مرورية، وفحص 95 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.