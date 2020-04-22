عطية يكلف "المحامين" بالتحقيق في إهدار أموالهم بقرية الغردقة

كلف رجائي عطية نقيب المحامين، الشؤون القانونية بالنقابة العامة، بأن تبدأ فورا تحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة.

وجاء في نص القرار: "على الشؤون القانونية بالنقابة العامة، أن تبدأ فورا التحقيق فيما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة، إذ تبيّن أنّ القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين و46 شاليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة.

وتابع: "جرى ذلك بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة".

وأضاف: "أدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين، وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة".