الدولار يواصل استقراره ويسجل 15.78 جنيه للبيع في بنك مصر

سجل أعلى سعر صرف للدولار، اليوم، في بنكي مصرف أبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني، بسعر 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، فيما بيع بأقل سعر له في بنوك الحكومية، منها بنك مصر والأهلي المصري عند 15.78 جنيه للبيع، دون زيادة للأسبوع السادس على التوالي.

وأرجع متعاملون في سوق الصرف، استقرار الدولار لعدم الطلب على شرائه، إضافة إلى هدوء الأسواق، مؤكدين أن الأسواق تعاني من الركود بسبب وفرة المعروض، وتراجع الطلب قبيل رمضان.

وقال المتعاملون إن أسباب الاستقرار تعود إلى أن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير بالمقارنة بالعام الماضي، نتيجة للقرارات الاحترازية والحظر.