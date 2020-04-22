"رياضتنا في بيتنا".. مبادرة تطلقها جامعة سوهاج إلكترونياً لطلابها

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية لجامعة سوهاج، بالتعاون مع إدارة المنشآت الرياضية، مبادرة "رياضتنا في بيتنا"، وذلك حرصاً من الجامعة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة طلابها.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن المبادرة تهدف لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بالمنزل أثناء فترة تعليق الدراسة، لما لها من فوائد هامة للصحة بشكل عام وتزيد لياقة الجسم، كما أنها تعزز الصحة النفسية، وتمنح النشاط والراحة، الأمر الذي يساعد الطلبة على مزيد من التركيز وتحقيق إنجاز أكبر في الدراسة.

وأكد "عزيز"، أن الجامعة تحرص على تنفيذ عدد من المبادرات الهامة تفيد الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك لاستثمار طاقتهم وشغل أوقات فراغهم بأنشطة تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنشيط ذاكرتهم والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يبدأ التقديم للمبادرة في الفترة من 22 وحتى 28 أبريل الجاري، على أن يتم تنفيذ المسابقات في الأول من مايو القادم، مضيفاً أن المبادرة تضم عددا من المسابقات ومنها مسابقة اللياقة البدنية، ومسابقة التعليق الرياضي، إلى جانب مسابقة العروض التقديمية بعنوان "تأثير فيروس كورونا على الرياضة".

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، وكيل كلية التربية الرياضية، المشرف على إدارة المنشآت الرياضية، أنه تم أيضاً وضع عدد من الشروط العامة للمشاركين في المسابقات والتمارين الرياضية المختلفة والتي تشمل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وهي تمرين البطن، الضغط، الرشاقة وثني ومد الزراعين من وضع الانبطاح المائل، مضيفاً أن الشروط الواجب الالتزام بها هي الالتزام بالزي الرياضي أثناء أداء التمرين.

وأوضح "عبدالله"، أنه يتم أداء التمرين لكل متسابق عن طريق البث المباشر باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، كما يتم تسجيل بيانات المتسابقين على الموقع المخصص للمسابقة، وفي حالة انقطاع البث يتم إعادة المحاولة وفقاً لقرار لجنة التحكيم وذلك خلال فترة زمنية مدتها 15 دقيقة.

والجدير بالذكر أنه يتم الاشتراك بالمسابقات عن طريق هذا الرابط