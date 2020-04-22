"إم جي" تطلق منصّة تجارة إلكترونية جديدة لتعزيز تجربة العملاء في رمضان

أعلنت "إم جي موتور" العلامة التجارية بريطانية المنشأ للسيارات، أنها ستطرح منصة تجارة إلكترونية جديدة بالكامل في شهر رمضان لهذه السنة، وذلك لجعل عملية شراء السيارة أكثر سهولة وراحة.

وذكرت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة، التي سيمكن الوصول إليها من خلال المواقع الإلكترونية الحالية التابعة لوكلاء "إم جي"، وستتيح للعملاء اختيار المركبة المتوفرة لدى الوكيل المحلي، وتقدير مدفوعاتهم، وحجز المركبة أو شرائها عن طريق الإنترنت، وتحديد موعد لاستلام السيارة في المنزل، علاوة على هذا، يمكن للعملاء اختيار حجز تجربة قيادة في المنزل.

إلى جانب منصة التجارة الإلكترونية الجديدة التي سيجري إطلاقها بنهاية شهر أبريل الحالي، تمضي "إم جي" قُدُماً بمبادرتها في التعقيم والتي تشمل كل صالات العرض ومراكز الخدمة الموجودة لديها، بحيث تضفي إجراءات تعقيم أكثر تشدّداً على عمليات تسليم المركبات الجديدة، وكذلك فيما يتعلّق بجميع المركبات التي يتم استلامها في مراكز خدمة "إم جي"، لكي تؤكّد الشركة أن سلامة عملائها هي أولويتها القُصوى، وستقدّم "إم جي" لعملائها باقة خدمة مجانية لسنتين أو 30 ألف كلم على مختلف الطرازات خلال شهر رمضان.

وستتوفر الطرازات الأحدث مثل (إم جي HS، وإم جي 5، وإم جي RX8) عبر الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله أن يقوم العملاء بالشراء، كما سيعمل الوكلاء المحلّيون على إبقاء الجمهور على علم بالخصومات الخاصة على بعض الطرازات المحدَّدة وذلك عبر منصة التجارة الإلكترونية الجديدة، وبالنظر إلى المستقبل، ستعمل "إم جي" على تطوير ميّزة خاصة للحجز المسبق للطرازات الغير المتوفرة لدى الوكلاء.

أما خلال المرحلة الثانية، وبهدف تعزيز تجربة التسوق الافتراضية للعملاء، سيوفر موقع الإنترنت تجربة بصرية شاملة كل السيارات، بما في ذلك عرضاً بنطاق 360 درجة للمقصورة الداخلية والتصميم الخارجي لأي مركبة متوفرة.

كما ستوجد مقاطع فيديو بنمط التجول حول المركبات، مع تقديم عرض توضيحي عنها بواسطة مستشاري مبيعات "إم جي".

وسيتم عبر هذه المقاطع إبراز الخصائص والمزايا والوظائف المتوفرة في المركبات، إلى جانب إجراء مقارنة مع الطرازات المنافسة وتقديم عروض المبيعات الحالية، في ظل توافر كل المحتوى بلغات متعدّدة.

علاوة على كل هذا، تتوفر ميزة إجراء تجربة القيادة في المنزل، بحيث يمكن للعملاء الراغبين بالشراء التواصل مع وكيل "إم جي" المحلّي لتوصيل المركبة إلى العنوان المفضّل لدى العميل بحيث تتاح له فرصة الاستماع بتجربة قيادة سريعة ومريحة.

من ضمن المجموعة المثيرة من الطرازات المتوفرة حالياً هناك مركبة "إم جي HS" الجديدة كلياً الفائزة بلقب "سيارة العام في الشرق الأوسط" لسنة 2020، والتي جرى تصميمها لإدخال المزايا الرياضية مجدّداً إلى المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV)، وهي تعكس صدى التراث العريق لعلامة "إم جي" التجارية في عالم السباقات.

كما تتوفر أيضاً سيارة "إم جي 5" الجديدة كلّياً التي حازت على جائزة "أفضل سيدان مدمَجة" وأعيد تصميمها بالكامل عبر منحها شخصية جديدة كلّياً لجذب عملاء "إم جي" الشباب.

إلى جانب هذا، توجد ضمن المجموعة المتنامية من طرازات العلامة التجارية التي تكسب شعبية متزايدة مركبة SUV ذات السبعة مقاعد "إم جي RX8" الجديدة كلّياً، وسيارة السيدان المدمَجة العصرية الأنيقة "إم جي 6"، ومركبة SUV المتميّزة "إم جي RX5" وأول مركبة كهربائية منعدمة الانبعاثات من شركة "إم جي" وهي "إم جي ZS EV".

ومن جانبه قال توم لي، المدير التنفيذي لدى "إم جي موتور الشرق الأوسط": "شهد قطاع السيارات تبدّلاً بارزاً خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية، مع ظهور تغيّر في سلوك العملاء وعمليات التسوّق المباشر والشراء الحسّية للمركبات، وانتقالها من صالات العرض لتصبح عملية افتراضية أكثر.

يمكن شراء سيارة "إم جي" أو حجزها عن طريق دفعة مالية مقدّمة رمزية على الطراز المرغوب به وذلك من خلال بوابة دفع إلكترونية، وباستطاعة العملاء القيام بالدفع باستخدام البطاقات الإئتمانية، بطاقات الخصم المباشر أو حتى عبر تقنية Samsung Pay.