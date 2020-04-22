تعقيم مقر لجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس بورسعيد

تواصل محافظة بورسعيد عمليات تطهير وتعقيم مدارس مقر لجان امتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وقال دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ،إنه تم اليوم تعقيم المدارس التى ستشهد امتحانات شهادة الثانوية عامة والدبلومات الفنية بصفة يومية حسب التعليمات الوزارية، موجها الشكر لكافة أجهزة المحافظة المتعاونة والمنفذة لعملية التطهير والتعقيم بشكل يومي.

وأضاف أن التعقيم يتم بشكل دوري لجميع مدارس المحافظة وديوان المديرية ومقرات الإدارات التعليمية حفاظا على صحة العاملين وكإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح وكيل الوزارة أن عملية التعقيم الدوري لكافة المنشآت التعليمية تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار "باهي" إلى أنه تفقد مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات أثناء عملية التعقيم والتطهير للمدرسة بحضور دكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شمال التعليمية، وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي وهالة سمير مدير المدرسة.