تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على 26 فدانا بالخارجة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تعديات على 26 فدانًا أملاك دولة بالزراعة والتجريف في مدينة الخارجة وقرى شرق بولاق.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحالية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه جري تنفيذ 3 قرارات إزالة بواقع قرار الإزالة رقم 917 لسنة 2020، والقرار رقم 918 لسنة 2020، الصادرة من إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية للمركز لإزالة تعديات بالزراعة على مساحة 15 ألف متر مربع تعديات بالزراعة في منطقة قرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة بإجمالي 3.5 فدانا.

وأضاف "الطماوي"، أنه جرى تنفيذ القرار رقم 911 لسنة 2020، لإزالة تعديات بالزراعة على مساحة 22.5 فدانًا بمنطقة الطريق الدائري بمدينة الخارجة، وجرى تنفيذ قرار الإزالة بالقوة الجبرية بالتنسيق مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.