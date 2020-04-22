"الناس لبعضيهم" توزع مساعدات مالية وعينية على الأكثر احتياجا بأسوان

واصلت حملة "الناس لبعضيهم" في محافظة أسوان، تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية لأسر العمالة غير المنتظمة وكذلك الأكثر احتياجًا.

وقامت الحملة بدورها من خلال المشاركة المجتمعية الإيجابية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستثمرين، إضافة إلى الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قافلة الخير لشركة "سكاتك سولار"، إحدى شركات مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، والتي تضم أكثر من 10 آلاف كرتونة تشمل مختلف السلع الغذائية، والمزمع توزيعها بالقرى والنجوع والمناطق النائية والأحياء الشعبية بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث استجابت الشركة للمبادرة التى أطلقها المحافظ.

وأشاد المحافظة بالاستجابة الواسعة من مختلف قوى المجتمع الأسواني لمبادرة "الناس لبعضيهم"، من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المساعدات المالية التى تم التبرع بها فى حساب المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي برقم حساب "000031381/0001/ 319 - بنك مصر" تم توزيعها على 2126 أسرة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لتطبيقات إلكترونية لا تسمح بازدواجية وتكرار حصول أى أسرة على نفس المساعدات.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة نجحت في جمع أكثر من 23 ألف كرتونة وشنطة رمضانية حتى الآن، وجارى توزيعها بآلية محكمة لتأكيد النزاهة والشفافية في التوزيع على المستحقين بالقرى والمدن، علاوة على كميات كبيرة من المواد المطهرة والمستلزمات الطبية المختلفة، وخاصة من مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام المصرى وجمعية مستثمرى بنبان، إضافة إلى الجمعيات المشاركة في مبادرة "حياه كريمة"، فضلًا عن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.