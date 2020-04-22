تفقده السيسي.. معلومات عن نفق أحمد حمدي 2

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 في السويس، لتفقد المرحلة النهائية من المشروع، الذي يمر أسفل قناة السويس.

أبرز المعلومات عن نفق أحمد حمدي 2

* جرى نقل إحدى ماكينات الحفر الألمانية المملوكة لمصر TBM، إلى موقع مشروع جديد، وهو ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي بعد انتهاء عملها في حفر أنفاق قناه السويس الأربعة.

* النفق الجديد ضمن مخطط مصر لربط سيناء عبر 7 أنفاق جديدة و6 كباري هيدروليكية عائمة وسكة قطار الفردان، وجرى افتتاح 2 كوبري عائمين العام السابق، وهما كوبري الشهيد أحمد المنسي وكوبري الشهيد أبانوب، وجار الانتهاء من 4 كباري أخرى، وفي أبريل المقبل سيتم افتتاح 4 أنفاق، 2 بمحافظة بورسعيد و2 بمحافظة الإسماعيلية، وقريبا بدء تنفيذ نفقين جديدين بمنطقة أبو سلطان، إلى جانب تنفيذ أعمال ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظه السويس، بحسب موقع خريطة مشروعات مصر.

* يقع النفق على بعد 200 متر شمال نفق الشهيد أحمد حمدي.

* يستهدف تسهيل حركة العبور من وإلى سيناء وربطها بالوطن الأم.

* تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على إقامة 4 أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس للوصول لشبه جزيرة سيناء، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، تشمل 2 شمال مدينة الإسماعيلية بإجمالى أطوال 9.6 كيلومتر، ويعمل على تنفيذها تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت، بحسب بيان صحفي.