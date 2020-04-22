السيسي يشاهد فيلم "نبع الخير" عن المشروعات القومية

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "نبع الخير"، خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي 2"، أسفل قناة السويس.

والتزم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله إلى السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.